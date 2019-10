In eine Schule an der Beethovenstraße in Delmenhorst ist eingebrochen worden. Foto: Patrick Seeger/dpa

Delmenhorst. Ein bislang unbekannter Täter hat sich in der Zeit von Donnerstag, 16 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Schulgebäude an der Beethovenstraße verschafft. Es hat in diesem Monat bereits ähnliche Taten im Umkreis gegeben.