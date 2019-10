Komödie um Millionenkoffer sorgt für Lacher in Delmenhorst CC-Editor öffnen

Heiner (Peter Nottmeier, Bildmitte) geht es buchstäblich an den Kragen. Foto: Jasmin Johannsen

Delmenhorst. Undurchschaubare Verwechslungen und zweideutige Versprecher am laufenden Band: Damit konnte die Komödie „Funny Money“ das Publikum am Donnerstagabend im Kleinen Haus in Delmenhorst restlos begeistern.