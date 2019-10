Falscher Wasserwerker stiehlt zwei Geldbörsen in Delmenhorst CC-Editor öffnen

Eine Delmenhorsterin ist von einem falschen Wasserwerker bestohlen worden. Symbolfoto: David Ebener

Delmenhorst. Ein falscher Wasserwerker hat am Donnerstag gegen 12.30 Uhr zwei Geldbörsen aus einer Wohnung an der Düsternortstraße im Bereich der Bürgermeister-Koch-Straße in Delmenhorst erbeutet.