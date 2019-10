Unter anderem wird wieder der St.-Marien-Chor auftreten. Archivfoto: Kai Hasse

Delmenhorst. Die St.-Marien-Gemeinde kündigt für die kommenden drei Wochen eine neue Reihe ihrer bekannten Orgelherbst-Konzerte an. Diese finden immer mittwochs in der St.-Marien-Kirche an der Louisenstraße statt.