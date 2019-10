Der unbekannte Täter machte sich an der Wohnungstür zu schaffen. Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa

Delmenhorst. Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag die Eingangstür eines Wohnhauses an der Straße An den Graften aufgehebelt, stahl dann aber nichts.