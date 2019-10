Delmenhorst. Fensterscheiben haben vibriert, als am Mittwochmorgen, 16. Oktober, mehrere Knalle über Delmenhorst zu hören waren. Die Bundeswehr erklärt die Ursache.

Erneut haben laute Knalle die Bewohner Delmenhorsts beunruhigt. Kurz vor 9.30 gab es drei laute Geräusche, für die auch die Polizei keine sofortige Erklärung hatte. Auf Facebook berichteten viele Menschen von vibrierenden Fenstern. Die Erklärung lieferte am Nachmittag die Bundeswehr: Kampfjets hatten die Knalle verursacht.

Flug in über zwölf Kilometer Höhe

"Nach Auswertung der Daten vom 16. Oktober der Zeit von 9.23 bis 9.25 Uhr konnten drei Flugzeuge vom Typ Eurofighter identifiziert werden", so ein Sprecher des Luftfahrtamts der Bundeswehr. Demnach flogen die Flugzeuge mit Schallgeschwindigkeit in einer Höhe von rund 12.200 Meter über Grund. Der Sprecher weiter: "Bei dem geflogenen Manöver handelte es sich um eine Abfangübung im Rahmen des Routinetrainingsflugbetriebs." Flugbetriebliche Bestimmungen seien eingehalten worden. Ein solcher Überflug ist nicht das erste Mal in Delmenhorst.