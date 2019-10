Nach einem Unfall ist die A1 halbseitig gesperrt. Foto: Stefan Puchner/dpa

Groß Ippener. Nach einem Lastwagenunfall am Morgen ist die A1 zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen am Mittwoch bis 11 Uhr in Fahrtrichtung Osnabrück gesperrt gewesen.