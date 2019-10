Die Polizei hat in Delmenhorst erneut einen E-Scooter-Fahrer ohne Versicherung gestoppt. Symbolfoto: Oliver Berg/dpa

Delmenhorst. Ohne Pflichtversicherung, mit mehr als Tempo 20 und somit ohne erforderliche Fahrerlaubnis ist am Montag gegen 13.35 Uhr der Fahrer eines E-Scooters in Delmenhorst aufgefallen. Die Polizei appelliert an E-Scooter-Fahrer, die Fahrzeuge zu versichern.