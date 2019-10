Delmenhorst. Nicole Jäger stand schon zwei Mal auf der Bühne der Divarena. Aber dreimal ist eben nicht nur bremer Recht. Am Freitag, 18. Oktober, heißt es ab 20 Uhr wieder Bühne frei.

In ihrem zweiten Stand-Up-Programm mit dem Titel „Nicht direkt perfekt“ widmet sich Nicole Jäger den absurden Facetten der Weiblichkeit und bringt Frauen und Männer gleichermaßen zum Lachen, heißt es in der Ankündigung. Dabei ist sie nicht nur lustig, sondern rührt ihr Publikum manchmal auch zu Tränen. Denn „Komik ist Tragik in Spiegelschrift“, sagt Nicole Jäger.

Katastrophen des Alltags

In „Nicht direkt perfekt“ skizziert Nicole Jäger gnadenlos all die Katastrophen, mit denen Frauen im täglichen Leben konfrontiert sind: Beziehungen, Bauch einziehen beim Sex, Sieben-Achtel-Hosen, Body Shaming, Besuche beim Frauenarzt, Diät-Shakes, das eigene Spiegelbild – und das permanente Gefühl, irgendwie nicht perfekt zu sein. Denn iwe saht es Nicole Jäger: „“enn Du als Frau morgens aufstehst, vor dem Spiegel stehst und denkst ,Ich bin der Geilste hier’, dann bist Du unter Garantie ein Mann.“

Bekannt geworden ist Nicole Jäger übrigens mit ihrem ersten Buch „Die Fettlöserin – Eine Anatomie des Abnehmens“, das im Januar 2016 bei Rowohlt erschienen ist.