Einbrecher stehlen 15.000 Kennzeichen in Delmenhorster Firma CC-Editor öffnen

Einbrecher haben bei einem Einbruch in eine Delmenhorster Schilderfabik reiche Beute gemacht. Foto: Friso Gentsch/dpa

Delmenhorst. Bislang unbekannte Täter haben sich am Sonntag gegen 1.50 Uhr gewaltsam Zutritt zur Schilderfabrik Tönnjes an der Syker Straße in Delmenhorst verschafft. Dort stahlen sie tausende Kennzeichen.