Delmenhorst. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat einen neuen Stadt-Vorstand in Delmenhorst gewählt. Dass der viel zu tun haben wird, wurde mit Blick auf Delmenhorster Schulen deutlich.

