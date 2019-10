Aufstieg am grünen Tisch: Die Damen des HC Delmenhorst dürfen in der Saison 2019/20 in der Hallen-Oberliga Niedersachsen/Bremen spielen. Symbolfoto: Rolf Tobis

Delmenhorst. Dank des Rückzugs des HC Horn, spielt das Frauen-Team des HC Delmenhorst in der Hallensaison 2019/20 in der Hockey-Oberliga. Auftakt ist am Sonntag, 17. November, gegen den Bremer HC II.