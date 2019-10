Delmenhorst. In Delmenhorst ist am Montagnachmittag ein Imbisswagen ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf ein Bäckereigebäude verhindern.

Nach ersten Informationen war das Feuer gegen 15 Uhr in dem Wagen ausgebrochen, der an der Rückseite eines Bäckereigebäudes an der Bremer Heerstraße geparkt war. Der Wagen stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte durch das schnelle Eingreifen das Übergreifen der Flammen auf ein Garagengebäude und das Bäckereigebäude verhindern.

Während der Löscharbeiten kam es mehrfach zu Explosionen von Gasflaschen, die in dem Wagen gelagert waren. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, die Feuerwehr war unter Atemschutz im Einsatz. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.