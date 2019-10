Delmenhorst. Von der Arbeit mit Textilien, Schmuck und natürlichen Materialien – die handmade-Messe bietet etwas für jeden Bastelfan. Sie findet am 26. und 27. Oktober auf dem Nordwolle-Gelände statt.

Alle Handarbeits- und Do-it-yourself-Begeisterten können sich freuen: Die handmade-Ausstellung für kreatives Gestalten kommt zum zehnten Mal nach Delmenhorst. Am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Oktober, werden die Besucher mit Materialien, Ideen und Austauschmöglichkeiten versorgt. Die Messe rund um das kreative Hobby findet auf dem Gelände der Nordwolle statt.

Museum entdecken

Neben den 80 Ausstellern gibt es auch im Nordwolle-Museum einiges zu entdecken. Sowohl im ehemaligen Turbinenhaus als auch in der Nadelsetzerei werden an den Ständen Wolle, Knöpfe, Stoffe, Schmuck und kulinarische Besonderheiten geboten. Wer außerdem etwas über die frühere Fabrikanlage erfahren möchte, kann einen Rundgang durch das Museum machen, was im Eintrittspreis enthalten ist.

Darüber hinaus sind im Veranstaltungshaus Commedia und der Volkshochschule Delmenhorst weitere Aussteller der handmade zu finden.

Workshops und Kurse

Viele Aussteller bieten direkt am Stand oder auf besonderen Aktionsflächen Workshops und Kurse für Interessierte an. Außerdem ist erneut ein Team der Patchwork Gilde Deutschland zu Gast und hat eine Ausstellung zum Thema Blätter im Gepäck, die in der Volkshochschule bewundert werden kann. Am Samstag ist die Messe von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt vier Euro. Ein Zwei-Tages-Ticket kostet sechs Euro. Für Kinder bis 14 Jahren ist der Eintritt in Begleitung Erwachsener frei. Das Mitführen von Tieren ist nicht gestattet. Ab 14 Uhr zahlen zwei Besucher den Eintritt von nur einer Person, wenn sie einen Coupon vorzeigen, der in verschiedenen Werbeanzeigen zu finden ist.