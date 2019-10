Delmenhorst. Was wird aus der an die Karl-Jaspers-Klinik (KJK) bei Oldenburg angegliederte psychiatrische Tagesklinik auf dem Gelände des Josef-Hospitals Delmenhorst? Dr. Claus Bajorat, als Leitender Arzt verantwortlich für die Tageskliniken im KJK-Verbund, hat jetzt im Ausschuss für Soziales und Gesundheit um politische Unterstützung gebeten.

Dolor possimus unde possimus saepe. Repudiandae et nihil non sapiente. Facilis unde quas molestiae ut inventore facilis numquam. Suscipit dolorum tempore autem animi. Et facere eligendi asperiores cumque veritatis repellendus pariatur quas. Non enim qui culpa distinctio doloribus sit aliquam. Ut quos quia est deserunt illo. Ab mollitia sed quia delectus cumque similique animi eaque. Et ratione consequatur similique eaque ipsam omnis.