Delmenhorst. Dass man nicht unbedingt Ü40 sein muss, um auf der „großen 80er & 90er Party“ in der Divarena richtig Spaß zu haben, ist am Samstagabend eindrucksvoll bewiesen worden. Bunt gemischt zeigte sich das Publikum.

Natürlich war auch die etwas „reifere Generation“ dabei und freute sich über Klassiker aus der eigene Jugendzeit. DJ Goli lieferte verlässlich Hits aus „der guten alten Zeit“. Die Tanzfläche war schon weit vor Mitternacht gefüllt.

Ob Pur, die Spider Murphy Gang, Peter Schilling, Michael Jackson oder Nirvana: Die Stimmung im Neuen Deichhorst war wieder excellent, da waren sich Veranstalter und Feiernde einig. Am Eingang mussten Tanzwillige zuweilen warten, so voll war es. Am Donnerstag, 10. Oktober, 20 Uhr, geht es in der Divarena weiter. Dann wird nicht getanzt, die Stimmung sollte dennoch ausgelassen sein. Beim Comedy Club treten wie immer drei Comedians auf, um das Publikum zu unterhalten. Diesmal am Start: Nicole Jäger, Senay Duzcu und Stefan Danziger. Mit dabei ist als Moderator auch wieder Markus Weise. Foto: Marco Julius