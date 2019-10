Delmenhorst. In Zusammenarbeit mit der Zumba-Expertin Sylvia Menkens veranstaltet das Familien- und Kinderservicebüro eine Benefiz-Zumba-Masterclass. Der Erlös geht an die Kinderwunschbaum-Aktion.

Am Samstag, 26. Oktober, geht es ab 16 Uhr für etwa 90 Minuten in der Sporthalle am Stubbenweg heiß her – und das alles für einen guten Zweck.

Ordentlich einheizen

Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen wird die Zumba-Trainerin den Tanzbegeisterten ordentlich einheizen und den Hallenboden mit ihnen gemeinsam zum Beben bringen, heißt es vorab. Man muss kein Profi sein, um bei dieser Veranstaltung mithalten zu können: der gute Zweck und der Spaß sollen hier absolut im Vordergrund stehen. Mitgebracht werden müssen lediglich Sportkleidung, Hallenschuhe und eine Menge guter Laune. Wasser und diverse Softgetränke können vor Ort erworben werden.

Ab 15.15 Uhr sind die Türen zur Halle geöffnet. Der Eintritt fbeläuft sich auf zwei Euro, einen Vorverkauf gibt es nicht. Wer neben der sportlichen Betätigung noch mehr Gutes tun möchte, ist zum Spenden aufgerufen. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Aktion Kinder-Wunsch-Baum zugute.