Delmenhorst. Auch in den Herbstferien lädt die Städtische Galerie zu einem Tag mit freiem Eintritt ein. Was wird dann geboten?

Auch in den Herbstferien lädt die Städtische Galerie zu einem Tag mit freiem Eintritt ein. Am Mittwoch, 9. Oktober, um 12.30 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher eine kostenlose halbstündige Kurzführung zur aktuellen Ausstellung „Fenstermalerei“ von Fredrik Værslev mit Kaffee und einem süßen Snack. Markisen-Muster, Blumen-Tapeten und Haus-Coburg-Fenster: Die aktuelle Ausstellung bietet allerhand Anknüpfungspunkte an die Architektur und auch an den „Hygge“-Trend der Skandinavier. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin Aneta Palnega führt kenntnisreich durch die aktuelle Ausstellung des norwegischen Malers. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.