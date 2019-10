Bällebad in Delmenhorster Villa CC-Editor öffnen

Spiel und Spaß in der Villa. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Delmenhorst. Für Kleinkinder gibt es oft nichts Schöneres, als ausgelassen in einem Meer aus Bällen zu spielen, zu toben und sich zu verstecken. Daher wird am Freitag, 11. Oktober, von 9.30 bis 11.30 Uhr beim Mutter-Vater-Kind-Café ein kleines Bällebad im Familienzentrum Villa an der Oldenburger Straße 49 aufgebaut.