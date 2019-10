Delmenhorst. Das Team der Divarena will am Samstagabend, 5. Oktober, die guten alten Zeiten“ zurückholen, wenn ab 21 Uhr wieder die Pforten geöffnet werden zur nächsten Ausgabe der „80er & 90er Kult-Party“ im Ambiente des Event- und Kulturtheaters.

Wie gewohnt wird DJ Goli dem Publikum die größten Hits „dieser geilen Jahrzehnte“ präsentieren, heißt es in der Ankündigung.

Von Nena bis Nivana

Gespielt werden soll dabei erneut der Soundtrack der 80er und 90er Jahre. Bryan Adams trifft auf SNAP und Nena auf die Backstreet Boys. Ob Michael Jackson, Modern Talking, Culture Beat, Nirvana, Marky Mark, Die Ärzte, Lou Bega, Dr. Alban oder Captain Jack: „Das Publikum feiert bei dieser Zeitreise in die guten alten Zeiten zu allen großen Hits der damaligen Stars“, sagt Lisa-Marie Nistler, Teamleiterin Veranstaltungen & Künstler in der Divarena. „Wir freuen uns auf eine Riesensause und viele feierfreudige Gäste.“Wer dabei sin will, miuss mindestens 18 Jahre alt sein. „Kein Einlass im alkoholisierten Zustand“, heißt es zudem vorab.