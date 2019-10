Mann bei Wohnungsbrand in Delmenhorst verletzt CC-Editor öffnen

Zu einem Brand an der Amundsenstraße musste die Feuerwehr am Freitagmittag ausrücken. Symbolfoto: Michael Gründel

Delmenhorst. Ein brennender Papierstapel hat am Freitagmittag für einen Feuerwehreinsatz in Delmenhorst gesorgt. Der Bewohner der Wohnung an der Amundsenstraße musste vom Rettungsdienst betreut werden.