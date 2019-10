Delmenhorster Gemeinden laden am Reformationstag zum Kennenlernen ein CC-Editor öffnen

Laden zum gegenseitigen Kennenlernen ein: Pedro Benjamin Becerra von der jüdischen Gemeinde (von links), Thomas Meyer von der evangelischen Kirche, Engin Dogan von der Mevlana Gemeinde, Marianne Etrich von der katholischen Kirche und Yusuf Alic vom Delmenhorster Integrations- und Bildungsverein. Foto: Stefanie Jürgensen

Delmenhorst. Einander kennenlernen – dazu laden christliche, die jüdische und muslimische Gemeinden am Reformationstag, 31. Oktober, in die Markthalle Delmenhorst ein. Drei Paar werden an dem Nachmittag von ihren Hochzeiten berichten und interessante Einblicke geben.