Städtische Galerie Delmenhorst bietet eine After-Work-Führung an CC-Editor öffnen

Im Haus Coburg gibt es eine After-Work-Führung. Archivfoto: Andreas Nistler

Delmenhorst. In der Städtischen Galerie Delmenhorst steht am Donnerstag, 10. Oktober, von 18 bis 20 Uhr erneut eine After-Work-Führung an.