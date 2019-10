Delmenhorst. Spielerisch den Wald kennenlernen – darum geht es in den Walderlebnisspielen des Schullandheim Große-Höhe, die sich an vierte Klassen aus Schulen in Delmenhorst und Umgebung richten. Am Mittwoch fanden die Spiele zum 19. Mal statt.

“Never change a running system” ist ein oft zitierter Leitsatz in der IT-Branche. Peter Lünenborg vom Verein für das Schullandheim Große Höhe kann sich mit dem Motto gut identifizieren, selbst wenn er mit Computern nicht viel zu tun hat. Zum 19. Mal organisierte er am Mittwoch die Walderlebnisspiele - und seit der ersten Durchführung habe er an dem Konzept nicht das Geringste geändert. “Die Spiele haben sich bewährt, die Kinder nehmen sie begeistert an”, erklärt er. Dabei haben die Viertklässler einen echten Spiele-Marathon zu bewältigen: Über vier Kilometer erstreckt sich der Parcours, der mitten durch das Naturschutzgebiet Große Höhe führt. In 24 Stationen können die Kinder ihre Geschicklichkeit und ihre Kenntnisse über den Wald erproben. Dabei gehe es weniger um Leistung, als vielmehr darum, “auf spielerische Weise den Wald zu erleben und dazu zu lernen”, erläutert Lünenborg.

Schüler lernen spielerisch

Gelernt haben die Schüler der Grundschule Bungerhof-Hasbergen bereits, bevor die Spiele losgingen. So erfuhren sie, dass ihr Teamname “Budgies” das englische Wort für “Wellensittiche” ist. Wie ein Wellensittich fliegen kann aus der sechsköpfige Gruppe niemand – doch zumindest Tannenzapfen fliegen lassen. Beim Tannenzapfen-Zielwerfen bewiesen die Viertklässler um Anführerin Layla ihre Wurfgewalt.

Bei der nächsten Station ging es ruhiger zu. Unter Anleitung zweier Jäger vom Hegering Delmenhorst sollten die Viertklässler Tiere des Waldes ihren Behausungen zuordnen. Dass der Fuchs im Fuchsbau zuhause ist, wussten alle auf Anhieb. Kniffliger wurde es, als es darum ging, den genauen Namen eines Vogelhauses zu benennen. Vom “Starenkasten” hörten einige der Kinder zum ersten Mal.

Teamarbeit gefragt

Da man den Wald am besten gemeinschaftlich entdeckt, erforderten viele der Spiele Teamarbeit. Bei einer Station sollte die Gruppe gemeinsam eine Pyramide aus 15 Hölzern bauen. Leichter gesagt, als getan: Just als sie dabei waren, die Pyramidenspitze aufzusetzen, brach das fragile Bauwerk in sich zusammen. Besser lief es beim Spiel “Jägerkleidung”, bei dem die Schüler jägergerechte Kleidungsstücke erraten sollten. Nach nur wenigen Momenten waren sie sich darüber einig, in welcher Garderobe sie den Jäger auf die Pirsch schicken würden. “Jäger trägen grün, damit sie sich im Wald tarnen können”, stellte eines der Kinder fest.

Zu den weiteren Spielen gehörte “hartes Holz, weiches Holz”, bei dem die Schüler Nägel in Holzbalken reinhämmern durften und “Entfernungen schätzen”, bei dem sich ein Kind zu einem “Schummelversuch” hinreißen ließ und die Streckenlänge per Schrittmaß feststellen wollte.

Der reibungslose Ablauf der Spiele konnte nur durch viel “Manpower” gewährleistet werden. Schließlich durfte jede der größtenteils sieben- bis neunköpfigen Gruppen nur zehn Minuten an einer Station verweilen. Neben den Jägern des Hegerings und der niedersächsischen Landesforstverwaltung betreuten auch Eltern einige Stationen. Die wurden am Tag zuvor Zeugen, wie der Starkregen die Spiele sabotierten. “Eigentlich sollten sie am Dienstag stattfinden, aber bei dem Wetter entschieden wir uns kurzerhand dagegen”, erklärte Lünenborg. Eine weise Entscheidung: Am Mittwochvormittag strahlte die Sonne über die Große Höhe.

Wetter kein Problem für die Stimmung

Die Kinder hätten auch bei schlechtem Wetter begeistert mitgemacht, ist sich Lünenborg sicher. “Für viele Kinder ist der Wald totales Neuland”, erklärt er, “die kennen einige Bäume und Tiere nur aus dem Fernsehen.” Aus diesem Grund seien sie neugierig und aufgeschlossen.

Die Schüler der Grundschule Bungerhof-Hasbergen waren indes schon vorher mit dem Wald vertraut, wie etwa Lukas, der direkt am Wald wohnt. Jordan erzählt, dass er regelmäßig mit Freunden und Familien Zeit im Grünen verbringt. Und Layla wünscht sich, die Spiele würden “jeden Tag” stattfinden. Auch bei der 19. Ausgabe der Walderlebnisspiele konnten also wieder Kinderherzen erobert werden. Vieles spricht dafür, dass an diesem Konzept auch in den nächsten 19 Jahren nichts verändert wird.