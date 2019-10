In zwei Delmenhorster Grundschulen ist eingebrochen worden. Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa

Delmenhorst. Die Käthe-Kollwitz-Schule und die Grundschule an der Beethovenstraße in Delmenhorst sind in der gleichen Nacht von Einbrechern heimgesucht worden. Die Polizei sucht Zeugen.