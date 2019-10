Delmenhorst. Die Combo TriOpal tritt am Dienstag, 29. Oktober, um 19.30 Uhr mit einem zweistündigen Programm in der Turbinenhalle des Nordwestdeutschen Museums für IndustrieKultur auf.

Wortwitzige Songs

Das aktuelle Programm verspricht eine Reise durch die unterschiedlichsten Länder und Sprachen und reicht von Bill Ramsey bis zu Bodo Wartke. Es spannt einen Bogen zwischen nachdenklichen Texten und Klängen sowie wortwitzigen Songs und mitreißenden Rhythmen.

Vergangene Konzerte in Dötlingen und Dingstede versprechen auch in Delmenhorst einen vielfältigen Abend.

Karten sind an der Kasse des Fabrikmuseums dienstags bis freitags und sonntags von 10 bis 17 Uhr, erhältlich.



Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 14, an der Abendkasse 16 Euro.