Eine Seniorin ist auf einen Telefonbetrug reingefallen. Ihre Vergesslichkeit rettete sie. Foto: dpa

Stuhr. In den vergangenen Tagen ist es in Stuhr und Weyhe vermehrt zu Anrufen falscher Polizisten gekommen, die gerade ältere Menschen um ihr Geld bringen wollen. Eine Seniorin fiel auf die Masche herein.