Delmenhorst. Das Sturmtief "Mortimer" zieht aktuell über Norddeutschland. In Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg sind bisher nur kleinere Schäden bekannt. Behinderungen gibt es im Bahnverkehr.

Starke Böen hat Sturm "Mortimer" in der Nacht in die Region gebracht. Große Schäden hinterließ er dabei nach bisherigen Erkenntnissen nicht. In Delmenhorst knickte ein Baum um und landete auf der Danziger Straße. In Groß Ippener musste Feuerwehr ebenfalls einen Baum von der Straße räumen.

Ebenfalls glimpflich ist der Sturm für den Regionalverkehr auf der Schiene abgelaufen: Die Züge der Nordwestbahn fahren in Delmenhorst mit wenigen Minuten Verspätung ab. Im Fernverkehr sind allerdings einige Strecken gesperrt, darunter die Verbindung Bremen-Hannover.