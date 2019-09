Delmenhorst. Der Delmenhorster Ratsherr Rainer Kutz (AfD) hat alle seine politischen Ämter niedergelegt. Bei einem Spiel des SV Atlas Delmenhorst war er mit einem Shirt einer Gruppe aufgefallen, der eine Nähe zur rechtsextremen Szene zugesagt wird.

