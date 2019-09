Unfallverhütung vorbildlich umgesetzt in Delmenhorst CC-Editor öffnen

Prangt am Rathaus: Die Auszeichnung des Karolinska Institutet, dass Delmenhorst zu einer "Safe community" erhebt". Foto: Eyke Swarovsky

Delmenhorst. Delmenhorst darf sich eine „Safe Community“ nennen – als einzige Stadt in Deutschland. Der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verliehene Titel zeichnet eine sichere Stadt hinsichtlich Unfall- und Verletzungsprävention aus. Wie kam es zu der Auszeichnung? Das beschreibt die Stadt in einer Mitteilung.