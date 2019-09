Delmenhorst. Werke von Domenico Scarlatti, Franz Schubert und Ludwig van Beethoven:stehen auf dem Programm, wenn mit Elisabeth Brauß am Sonntag, 6. Oktober, um 20 Uhr eine junge und preisgekrönte Pianistin die Bühne des Kleinen Hauses betritt.

Brauß wurde 1995 in Hannover geboren. Mit sechs Jahren wurde sie in die Klavierklasse von Dr. Elena Levit aufgenommen. Von 2007 bis 2010 war sie Studentin am Institut zur Frühförderung musikalisch Hochbegabter der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH ). Von 2008 bis 2010 war sie in Hannover Studentin in den Klavierklassen von Dr. Elena Levit und Prof. Matti Raekallio. Seit 2010 studiert sie an der HMTMH in der Klavierklasse von Prof. Bernd Goetzke.



Brauß gastierte bereits am Konzerthaus Berlin, in der Hamburger Laeisz-Halle, am Mariinksy Theater in St. Petersburg, beim Beethovenfest Bonn sowie bereits mehrfach beim Schleswig-Holstein-Musik Festival. Internationale Konzertreisen führten sie nach Norwegen, in die Ukraine, in die USA, nach China und Taiwan. Neben ersten Preisen beim internationalen Steinway-Wettbewerb in Hamburg, beim internationalen Grotrian-Steinweg-Klavierwettbewerb in Braunschweig und beim Bundeswettbewerb Jugend Musiziert wurde ihr 2012 der Förderpreis des Prätorius Musikpreises Niedersachsen zugesprochen. Im August 2013 gewann sie beim Tonali Grand Prix in Hamburg den Haupt- und den Publikumspreis. In der Saison 2013/2014 war sie Stipendiatin der Mozart Gesellschaft Dortmund. 2014 erhielt sie ein Stipendium der Hans und Eugenia Jütting-Stiftung und wurde Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Im Januar 2015 gewann sie den ersten Preis bei dem Wettbewerb „Ton und Erklärung“ in Frankfurt und spielte im Finale gemeinsam mit dem hr-Sinfonieorchester. Im Oktober 2016 gewann sie den Kissinger KlavierOlymp in Bad Kissingen. Im Mai 2017 erschien Ihre Debut-CD mit Werken von Beethoven, Prokofiev, Chopin und Denhoff.

Es gibt noch Karten bei der Konzert- und Theaterdirektion, Telefon (04221) 16565 sowie auch an der Abendkasse.