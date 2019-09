Die Mevlana-Moschee in Delmenhorst lädt am 3. Oktober zum Tag der offenen Moschee ein. Archivfoto: Frederik Grabbe

Delmenhorst. Am Tag der offenen Moschee (TOM) am Donnerstag, 3. Oktober, nimmt, neben vielen Moscheen in Bremen und im Umkreis, auch die Mevlana Moschee an der Breslauerstraße 40 teil.