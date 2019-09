Delmenhorst. Glücksspielsucht in Delmenhorst geht für die Betroffenen echt ins Geld: 6,5 Millionen Euro geben Männer und Frauen insgesamt dafür im Jahr aus - mindestens. Welche Erfahrungen bereits Berufsschüler damit haben, hat sich jetzt bei einem Aktionstag der Awo in der BBS II gezeigt.

