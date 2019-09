Delmenhorst/Bremen. Der Delmenhorster Schauspieler Markus Weise feiert Premiere auf Theaterschiff Bremen. Er steht in "Hi Dad" ganz allein auf der Bühne.

Markus Weise – unter anderem Berufsschullehrer, Autor, Musiker, Klinik-Clown und Humor-Coach – feiert am Donnerstag, 26. September 2019, um 20 Uhr mit der Komödie „Hi Dad – Hilfe, endlich Papa“ Premiere auf dem Theaterschiff Bremen. Der Schauspieler steht in dem Stück ganz allein auf der Bühne, auch das ist eine Premiere für Weise. „Das ist für mich eine große Herausforderung, das ist echte Theaterarbeit. Ich kann mich nicht hinter einem Ensemble verstecken. Und ich kann auch nicht, wie ein Stand-up-Comedian, einfach improvisieren“, sagt er selbst. Der Abend ist ausverkauft, für die weiteren Vorstellungen gibt es aber noch Tickets. Bereits am Freitag, 27. September 2019, steht Weise als Tom, ein Mann, der Kindern zunächst nicht abgewinnen kann, der dann aber doch überraschend Vater wird, wieder auf der Bühne.