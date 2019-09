Falscher Wasserwerker bestiehlt Frau in Delmenhorst CC-Editor öffnen

Ein Trickdieb hat sich in Delmenhorst als Wasserwerker ausgegeben und eine Seniorin bestohlen. Symbolfoto: Jörn Martens

Delmenhorst. Ein Mann, der sich als Mitarbeiter des Wasserwerks ausgegeben hat, hat am Dienstag eine 81-jährige Frau an der Lincrustastraße in Delmenhorst bestohlen.