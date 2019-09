Flohmarkt in Düsternort ein letztes Mal in diesem Jahr CC-Editor öffnen

Eine Institution in Düsternort: Birgit Johannson vor ihrem Kiosk am Stadion richtet bald den letzten Flohmarkt des Jahres aus. Archivfoto: Marco Julius

Delmenhorst. Birgit Johannson, Betreiberin des Kiosks am Stadion, hat die Flohmärkte zurück nach Düsternort gebracht. In der Nachfolge von Henry Grimm lädt sie am kommenden Sonntag, 18. August, ein letztes Mal in diesem Jahr zum „Trödel-DÜ“ auf dem Park- und Marktplatz ein.