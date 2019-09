Der zu lebenslanger Haft verurteilte Patientenmörder Niels Högel. Foto: dpa

Oldenburg. Der zu lebenslanger Haft verurteilte Patientenmörder Niels Högel (42) hält an einer Revision gegen das Urteil fest. Seine Verteidigerin Kirsten Hüfken bestätigte am Dienstag in Oldenburg einen entsprechenden NDR-Bericht.