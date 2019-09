Flagge zeigen für eine atomwaffenfreie Welt: Osnabrück ist schon dabei. Foto: Stadt Osnabrück/Simon Vonstein Upload: 07.07.2017 - 16:27 Uhr

Delmenhorst. Die Stadt Delmenhorst will dem Bündnis „Bürgermeister für den Frieden (Mayors for Peace)“ beitreten. Im Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und zentrale Angelegenheiten am Donnerstag, 26. September, steht das Thema ab 17 Uhr auf der Tagesordnung (Rathaus, Sitzungssaal).