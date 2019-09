Delmenhorst. „Laterne, Laterne – Sonne, Mond und Sterne“ heißt es wieder, wenn die Volksbank Delmenhorst-Schierbrok und die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Freitag, 25. Oktober, gemeinsam zum großen Laternenumzu einladen.

Zum Programm gehören am Freitag, 25. Oktober, wieder Fackelträger, ein Zauberer, das Kinderschminken, Spielmannszüge und eine Feuershow im Anschluss an den Umzug. Das Programm startet um 17.30 Uhr auf dem Rathausplatz, der Laternenumzug setzt sich dann um 18.30 Uhr in Bewegung und zieht auf einem Rundkurs quer durch die Innenstadt. Für den Nachhauseweg spendiert Bäckermeister Haferkamp den jüngsten Laternenläufern noch eine kleine Stärkung.