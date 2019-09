Erstes Bierfest in Delmenhorst übertrifft die Erwartungen CC-Editor öffnen

Die Massen sind am Freitag- und Samstagabend zum ersten "Genuss-Bierfest" in Delmenhorst geströmt. Foto: Jan Eric Fiedler

Delmenhorst. „Mehr ging fast gar nicht.“ Das Fazit von Veranstalter Bernd Nimz nach seinem ersten Genuss-Bierfest von Donnerstag bis Samstag auf dem Delmenhorster Rathausplatz ist eindeutig. Das Publikum hat das neue Fest sehr gut angenommen und vor allem am Freitag und am Samstag friedlich bis in die Nacht gefeiert.