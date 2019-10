Erwin Drefs über Trisomie-Bluttests

Der Gemeinsame Bundesausschuss, das höchste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen, hat am Donnerstag beschlossen, dass schwangere Frauen Bluttests auf Trisomien wie das Down-Syndrom in „begründeten Ausnahmefällen“ von der Krankenkasse bezahlt bekommen. Erwin Drefs von der Lebenshilfe Delmenhorst und Landkreis Oldenburg sieht diese Entscheidung skeptisch. „Wenn eine Pränataldiagnostik das Ziel hat, nicht zu erkennen, sondern dass eine Abtreibung vorgenommen wird, ist das gegen die Menschenwürde“, sagte er am Rande des Paritätischen-Treffens. Deshalb müssten die Voraussetzung der Risikoschwangerschaft sowie die ärztliche Beratung ernst genommen werden: „Ein Leben, das eine Besonderheit in der Chromosomenzusammensetzung hat, ist ein normales Leben.“ Er kenne viele Menschen, die mit ihrer Besonderheit ein glückliches Leben führten. Im Falle einer Trisomie seien die Anforderungen an die Gesellschaft relativ gering.