Delmenhorst. Auf dem Rathausplatz ist am Donnerstagnachmittag bei Sonnenschein, aber durchaus herbstlichen Temperaturen das erste Delmenhorster Bierfest eröffnet worden.

Bernd Nimz, Veranstalter aus Baden-Württemberg, lädt noch bis einschließlich morgen, Samstag, bei freiem Eintritt zu dem Fest des Gerstensaftes ein. Rund 150 Sorten aus der Region sowie nationale und internationale Biere sollen ausgeschenkt werden. Beim Auftakt ließen es sich unter anderem Chris (siege Bild v.li.), Andre, Dennis und Rainer bei einer Runde Kölsch schmecken. Des Weiteren ist unter anderem Haake-Bier zu kosten, ebenso wie Bier der Flötzinger Brauerei aus Rosenheim, der Klosterbrauerei Neuzelle oder auch verschiedene belgische Spezialitäten. Das Bierfest auf dem Rathausplatz ist am Freitag, 20. September, in der Zeit von 14 bis 24 Uhr, und am morgigen Samstag, 21. September, von 11 bis 24 Uhr geöffnet.