„Aller guten Dinge sind drei“ wird man sich möglicherweise bei der Delmenhorster Tanzschule „Art of Dance“ gedacht haben. Die Tanzschule hat unter dem Titel „Best of 20 Years“ zum 20-jährigen Bestehen eine Show auf die Beine gestellt, die im Kleinen Haus bereits zweimal ausverkauft gewesen ist. Nun folgt die nächste Zugabe: Am Samstag, 28. September, werden die Beteiligten der Tanzschul-Show ein drittes Mal auf die Bretter des Kleinen Hauses treten. Dabei werden Darbietungen aus Ballett, Jazz-Dance, Hip-Hop, Modern Dance und Stepptanz gezeigt, die die Bandbreite der Tanzschule zeigen sollen. Die Aufführungen sollen eine geschlossene Geschichte zeigen. Eintrittskarten sind noch im Büro der Tanzschule erhältlich. Der Kartenvorverkauf läuft immer montags in der Zeit von 15 bis 17 Uhr, dienstags von 16 bis 18.30 Uhr sowie mittwochs von 19 bis 20 Uhr in den Räumlichkeiten der Tanzschule „Art of Dance“ an der Cramerstraße 189.