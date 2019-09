Wie die Delmenhorster SPD-Vorsitzende ihre Aufgabe angehen will CC-Editor öffnen

Mechthild Harders-Opolka will die Delmenhorster SPD einen und auf den Wahlkampf für das Superwahljahr 2021 einschwören. Foto: Marco Julius

Delmenhorst. Mechthild Harders-Opolka ist zur Vorsitzenden des SPD-Unterbezirks Delmenhorst gewählt worden. Was teibt die 70-Jährige an? Welche Weg will sie einschlagen?