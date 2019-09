Ein 52-jähriger Mann aus Hude muss sich ab dem 24. September wegen 27-facher Steuerhinterziehung vor dem Landgericht in Oldenburg verantworten. Symbolfoto: dpa

Delmenhorst/Oldenburg. Auf einen 52-jährigen Mann aus Hude, der eine Firma in Delmenhorst betrieben hat, kommt ein echter Mammutprozess am Oldenburger Landgericht zu. Ihm wird die 27-fache Steuerhinterziehung vorgeworfen. Es sind 15 Verhandlungstermine angesetzt. Sie beginnen am kommenden Dienstag, 24. September.