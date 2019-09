Pflaster in Delmenhorster Innenstadt wird ausgebessert CC-Editor öffnen

In der Innenstadt wird es demnächst wieder Baustellen geben. Symbolfoto: Michael Gründel

Delmenhorst. In der Delmenhorster Innenstadt wird bald wieder gearbeitet. Die Stadt lässt Mängel am Pflaster ausbessern. Das bedeutet auch Baustellen in der Fußgängerzone.