Das Landgericht Oldenburg befasst sich mit einem schwer zu ertragenden Fall. Symbolfoto: dpa

Delmenhorst. Als der Partner der Mutter eine Neunjährige in Delmenhorst missbrauchte, suchte sie Hilfe bei der Mutter. Vergebens. Die beteiligte sich laut Anklage sogar an den Taten. Dieser schwer zu ertragende Fall wird gerade am Landgericht Oldenburg verhandelt.