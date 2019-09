Norovirus für Krankheitswelle an Delmenhorster Schule verantwortlich CC-Editor öffnen

Die Krankheitswelle an der Käthe-Kollwitz-Schule in Delmenhorst ist abgeebbt. Symbolfoto: Michael Gründel

Delmenhorst. Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) hat am Montag mitgeteilt, dass Noroviren der Erreger waren, an dem in der vergangenen Woche rund 50 Delmenhorster Grundschüler erkrankt sind. Mittlerweile habe sich die Anzahl der neu Erkrankten verringert.