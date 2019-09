Frau bei Explosion von Gartenhaus in Bremen schwer verletzt CC-Editor öffnen

In Bremen ist ein Haus in einer Kleingartensiedlung explodiert. Symbolfoto: Michael Gründel

Bremen. Bei der Explosion eines Hauses in einer Kleingartenanlage in Bremen-Grolland ist eine Frau schwer verletzt worden. Sie wurde mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.