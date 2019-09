Delmenhorst. Zwei Alarme haben die Delmenhorster Feuerwehr am Montagmorgen in Atem gehalten. Beide Meldungen stellten sich zum Glück als Fehlalarm heraus.

Zunächst war die Feuerwehr gegen an den Inkoop-Markt an der Bremer Straße alarmiert worden. Hier hatte fälschlicherweise die Brandmeldeanlage ausgelöst. Erst vor zwei Wochen war es zu einem großen Schaden beim Feuer im Inkoop-Markt an der Schönemoorer Straße gekommen.

Zweiter Alarm am JHD

Nur 45 Minuten später musste die Feuerwehr zum Josef-Hospital Demenhorst ausrücken. Auch hatte die Brandmeldeanlage angeschlagen. Doch auch hier war kein Brand zu entdecken. Der Alarm war versehentlich bei Bauarbeiten ausgelöst worden.